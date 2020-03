Tyrese Haliburton si dichiara eleggibile per il Draft NBA 2020

Nella notte è arrivato l’annuncio da parte di Tyrese Haliburton di dichiararsi eleggibile per il Draft NBA 2020. La star di Iowa State ha chiuso il secondo anno in NCAA mettendo in cascina buone medie: 15.2 punti + 6.5 assist + 5.9 rimbalzi + 2.5 rubate per partita. Con queste cifre, il giocatore è stato inserito all’interno del secondo miglior quintetto dell’All-Big 12.

Tyrese, a febbraio, ha anche riportato una frattura al polso che lo aveva costretto ai box sino al termine dell’attuale stagione poi cancellata a causa dei noti problemi del Covid-19. Queste le parole di Haliburton che hanno accompagnato il suo annuncio:

“Voglio ringraziare Dio, il (capo) allenatore (Steve) Prohm e il suo staff per aver creduto in me quando nessun altro lo ha fatto. La fiducia che hanno riposto in me negli ultimi due anni mi ha reso il giocatore che sono oggi, ma le relazioni che ho stretto con tutti mi hanno reso la persona che sono oggi”.

Haliburton, secondo le ultime previsioni degli addetti ai lavori, potrebbe essere scelto al termine del primo giro del prossimo Draft.

