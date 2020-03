I Los Angeles Clippers piazzano l’ennesimo colpo di questo mercato NBA firmando, in questi ultimi minuti, anche Joakim Noah. Il centro si unirà alla compagine californiana nelle prossime ore e andrà a rafforzare il pacchetto lunghi della squadra allenata da coach Doc Rivers. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, l’ex lungo dei Chicago Bulls dovrebbe essere già in grado di poter esordire con la sua nuova canotta durante la prossima settimana.

The Clippers are signing free agent center Joakim Noah, league sources tell ESPN. Noah, a two-time All-Star, is expected to join the team next week.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 6, 2020