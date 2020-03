La NBA pensa a settembre come data per le Finals

La NBA sembra aver deciso una data ultima per terminare la stagione 2019-2020. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, famoso insider di ESPN, la Lega starebbe pensando al weekend del Labor Day di settembre (5-6 settembre) come “data di scadenza” in cui dover ultimare le Finals. In ogni caso, un possibile termine dei playoff anche verso fine settembre rimane un’opzione. Inoltre, aggiunge Woj, i proprietari delle 30 franchigie NBA, starebbero chiedendo con insistenza ad Adam Silver, un potenziale piano di ripresa della stagione indicando, in maniera più o meno chiara, tutte le ipotesi sul tavolo.

Finire la stagione 2019-2020 a settembre significherebbe riprendere a giocare verso luglio, terminando quindi la regular season proprio in quel mese per poter attivare la post-season ad Agosto. Ricominciare prima sembra invece difficile, anche alla luce delle ultime disposizioni del governo statunitense nella difficile lotta contro la diffusione del Covid-19.

L’NBA, venerdì scorso, ha ordinato la chiusura di tutte le strutture d’allenamento delle varie franchigie, vietando quindi ai giocatori di allenarsi in maniera adeguata. Atleti che, in caso di riapertura delle danze, avrebbero bisogno di diverse settimane per rimettersi in forma a dovere per competere al 100%. Inoltre ci sarebbe anche da tenere conto del fitto calendario che offre l’offseason tra Mercato NBA, Draft 2020 e free agency. Per ora dai piani alti non è stata decisa alcuna modifica e gli eventi citati poco sopra sono ancora confermati. Si attendono novità nelle prossime ore.

