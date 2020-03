NBA, Anthony Edwards si dichiara eleggibile al Draft 2020

Anthony Edwards, star di Georgia, si è dichiarato eleggibile all’NBA Draft 2020. L’atleta è considerato uno dei migliori talenti del panorama americano, per cui ci si aspetta una chiamata molto alta. Edwards non si è tirato indietro di fronte alla sfida, dichiarando di essere probabilmente la prima scelta assoluta del prossimo Draft.

Edwards è una guardia di circa 196 centimetri, ed è salito in graduatoria nelle varie simulazioni del Draft, nelle ultime settimane. Il 18enne è terzo per punti segnati nella Southeastern Division ed è stato nominato SEC Freshman of the Year. Inoltre stava viaggiando con ottime medie, segnando 19 punti a partita, con 5 rimbalzi e 3 assist. In questa stagione ha mostrato sprazzi di grandi capacità difensive, imponendolo come uno dei migliori giocatori two-way del basket collegiale.

Il Draft NBA è ancora calendarizzato per il 25 giugno, nonostante la sospensione della stagione. In una nota la lega ha avvisato le squadre che eventi satelliti al Draft, come il pre-Draft Combine, potrebbero essere cancellati in modo definitivo.

