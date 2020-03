NBA, LeBron James su cosa ha imparato da Wade

LeBron James in una recente intervista ha parlato del più grande insegnamento appreso dal suo compagno di squadra a Miami, Dwyane Wade. Il duo Wade-James, durante gli anni a Miami, ha fatto sfracelli permettendo agli Heat di conquistare ben 2 titoli in 4 anni.

Proprio durante quel magico periodo, i due sono diventati molto amici, tanto da frequentarsi spesso, con le rispettive famiglie, anche durante i periodi estivi. James ha quindi rivelato ciò che ha imparato dagli anni di amicizia con Wade. Queste le sue parole:

“Ho imparato moltissimo da Dwyane Wade. Ma veramente tanto. Per me lui è uno dei miei migliori amici. Una delle cose più importanti che mi ha insegnato è stato il suo essere padre. Ho visto come ha cresciuto Zaire. Ha avuto Zaire quand’era al college ed era molto giovane. Non aveva neanche le disponibilità economiche di adesso e comunque è riuscito a crescerlo. Per me è grande esempio.”