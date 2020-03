NBA, Satoransky contro i proprietari: “Stanno cercando in ogni modo di finire la stagione per non perdere soldi”

Tomas Satoransky, play dei Chicago Bulls, in un intervista a Nova Sport e ripresa dal Daily Herald ha criticato i proprietari NBA che stanno a tutti i costi cercando un modo di concludere la stagione per non perdere soldi. Ecco le parole del giocatore:

“È brutto vedere che i proprietari NBA stanno cercando in tutti i modi di finire la stagione per non perdere soldi. Non è una bella situazione, io e la mia famiglia vorremmo tornare in Repubblica Ceca. Secondo me la stagione verrà cancellata, questo è quello che penso ma chiariamente non sono io a prendere queste decisioni. Al momento sono a casa, abbiamo un programma di lavoro da fare e lo sto facendo ma non perchè pensi che si tornerà a giocare tra un po’, ma perchè non mi piace non fare nulla, non mi sento bene”.

Satoransky ha firmato in estate un triennale coi Chicago Bulls da 30 milioni di dollari complessivi, e sta viaggiando in questa stagione a 9.9 punti, 5.4 assist e 3.9 rimbalzi di media in 65 partite giocate.

