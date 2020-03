Notizia di pochi minuti fa: 4 giocatori dei Brooklyn Nets sono risultati positivi al test sul coronavirus. Ad annunciarlo è stata la stessa franchigia di New York che ha inoltre aggiunto come 3 di loro siano assolutamente asintomatici, mentre un quarto presenterebbe chiari sintomi del virus.

Four Nets have tested positive for the coronavirus, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020

Questo il comunicato parso sul sito dell’organizzazione:

“La franchigia sta attualmente informando chiunque abbia avuto contatti con i giocatori, comprese le ultime squadre affrontate, e sta lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie statali e locali. A tutti i giocatori e membri dei Brooklyn Nets è stato chiesto di rimanere isolati, e saranno attentamente monitorati attraverso comunicazione costante con il personale medico del team. La salute dei nostri giocatori e dello staff ha la massima priorità per l’organizzazione e il team sta facendo tutto ciò che è in suo potere per garantire che le persone colpite ricevano la migliore assistenza possibile.”

The Nets announce that four players tested positive for COVID-19 pic.twitter.com/S0kAztSG8g — Malika Andrews (@malika_andrews) March 17, 2020

Ancora non sono circolati nomi riguardo i giocatori coinvolti, anche per la delicatezza della situazione. L’unica ‘consolazione’ è la qualità, teorica, delle condizioni fisiche di atleti a determinati livelli, che dovrebbero evitare complicazioni troppo pericolose. La speranza quindi è che i giocatori si rimettano in forma al più presto e che, soprattutto, non siano stati veicolo di trasmissione ad altri membri del team ma anche dello staff.

L’ultima partita della compagine della Grande Mela è stata quella del 10 marzo contro i Los Angeles Lakers di LeBron James ed Anthony Davis. Negli scorsi giorni, lo ricordiamo, erano stati trovati positivi anche Rudy Gobert, Donovan Mitchell e Christian Wood.

