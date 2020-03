In questo momento dove bisogna rispettare delle regole per arginare la diffusione del Coronavirus, c’è chi decide di non rispettarle. É il caso di Chris Boucher.

Come riporta theScore.com, il giocatore dei Toronto Raptors ha infranto l’autoisolamento, andando in un supermercato al centro della città.

Subito sono arrivate le scuse del giocatore tramite una storia sul suo profilo Instagram:

“Qualche giorno fa, non ho rispettato il protocollo di auto-isolamento imposto dalla squadra. Volevo chiedere scusa a tutta la città di Toronto, ai nostri tifosi e a tutto lo staff dei Raptors. Anche se sono risultato negativo al COVID-19, non è mai stata mia intenzione mettere in pericolo la nostra comunità”

Il fatto risale a giovedì scorso, un giorno dopo che la dirigenza dei Raptors aveva detto ai suoi atleti di auto-isolarsi dopo la notizia della sospensione della partita degli Utah Jazz, dove sono risultati positivi Donovan Mitchell e Rudy Gobert.

I Raptors avevano giocato contro Utah lo scorso 9 marzo, due giorni prima della sospensione della stagione NBA: tutti i giocatori e lo staff sono stati sottoposti al tampone, risultando negativi al Coronavirus.

In attesa di conoscere il futuro della stagione, la NBA ha diramato nuove regole: sono banditi gli allenamenti di squadra, ma gli atleti possono allenarsi individualmente nelle strutture del club.

Intanto oggi si riuniranno i vertici NBA per valutare eventuali soluzioni da attuare nell’immediato futuro, ma, intanto, invita i suoi componenti a rispettare le regole.

