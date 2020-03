La NBA continua a monitorare la situazione legata al Coronavirus: oggi ci sarà una nuova riunione tra il commissioner Adam Silver e i proprietari delle squadre, come riporta Adrian Wojanrowski.

Nella teleconferenza di oggi, i vertici e i rappresentati delle squadre analizzeranno la situazione e, forse, prenderanno delle decisioni a riguardo.

The NBA will hold a Board of Governors call on Tuesday, sources tell ESPN. This is the third meeting with owners and commissioner since Wednesday. As information flows into league on the coronavirus pandemic, there's plenty to discuss, analyze and eventually make decisions on.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020