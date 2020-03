NBA, I Lakers faranno domani il test per il Coronavirus

La positività confermata al Coronavirus dei 4 giocatori dei Brooklyn Nets, tra cui figura anche Kevin Durant, sta mettendo in allerta i Los Angeles Lakers. I gialloviola, infatti, sono stati gli ultimi avversari della compagine newyorchese allo Staples Center durante la partita del 10 marzo. In quella occasione è stata registrata anche la presenza di Kevin Durant in panchina insieme ai suoi compagni, in una delle poche trasferte stagionali a cui ha partecipato.

Team source confirms to ESPN that in light of the Nets news, the Lakers – who played Brooklyn in their last game before the NBA suspension – will administer coronavirus testing on their players tomorrow and the players will be played in a 14-day quarantine. @BA_Turner was first

— Dave McMenamin (@mcten) March 17, 2020