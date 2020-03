Sospensione NBA: l’aereo dei Jazz era già stato usato da Magic e Grizzlies

La notizia della positività di Rudy Gobert al Covid-19 ha scatenato una serie di reazioni a catena all’interno della NBA. Adam Silver ha deciso per l’immediata sospensione della stagione, in attesa di ricostruire la scia di contagi che ha portato alla scoperta del virus per il francese.

In un ambiente estremamente interconnesso e sempre in movimento come quello della NBA, la sospensione di tutte le partite sembra essere la decisione più saggia. A dimostrazione di ciò, basti pensare che Gobert, dalla giornata di venerdì scorso, è sceso in campo insieme a ben 34 giocatori. Inoltre, l’aereo utilizzato dagli Utah Jazz per spostarsi nell’Oklahoma per la partita che era in programma per questa notte contro i Thunder, era precedentemente stato utilizzato da Orlando Magic e Memphis Grizzlies.

#Breaking: The team plane used to transported the Utah Jazz to Oklahoma City was later used to transport both the Orlando Magic and the Memphis Grizzlies in recent days. pic.twitter.com/2vUTOcKdR8 — Ben Bearup (@TheAviationBeat) March 12, 2020

La Delta, compagnia in questione, ha immediatamente preso tutte le precauzioni del caso, procedendo alla sanificazione di tutti i suoi veicoli. La consapevolezza che comunque le squadre condividano questi ultimi ha reso immediatamente chiara la necessità di sospendere ogni attività, visto il probabile e potenziale rischio che altri giocatori siano stati colpiti dal virus.

Attualmente, i giocatori dei Jazz sono in quarantena in Oklahoma. Nelle prossime ore arriveranno ulteriori sviluppi.

