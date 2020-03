NBA, Jaylen Brown parla del Coronavirus e prega tutti di restare a casa

Più volte Jaylen Brown, 23 anni, si è dimostrato più maturo rispetto all’età che ha, e ancora una volta lo si è visto nelle ultime ore. In una situazione nuova e molto disordinata all’interno della NBA e negli USA in generale, per via del Coronavirus, Brown è stato tra i primi sui social a diffondere la notizia di stare tranquilli e soprattutto rispettare le norme per non espandere il contagio.

Questo è quanto ha dichiarato in un video pubblicato su Twitter:

“Tutti noi possiamo avere un ruolo nel rallentare la diffusione di questo virus. Magari non riguarda direttamente voi ma ci possono essere persone anziane a rischio e gente già alle prese con altre infezioni. Vi prego di restare a casa se potete.

Poi ha continuato affrontando il tema delle strutture ospedaliere:

“I nostri ospedali e il nostro sistema sanitario possono reggere solo un certo impatto. Non si tratta soltanto di voi, per cui vi invito a prendere le dovute precauzioni. Stiamo raggiungendo lo stadio di una pandemia. Vedo soprattutto i ragazzi più giovani fare meme online, scherzarci sopra: magari non vi riguarda personalmente ma la consapevolezza è importante. Questo non è uno scherzo. Questa non è una cospirazione di massa. Nel giro di due settimane, forse un mese, potremmo vederne le dimensioni reali e potrebbe essere difficile. Fate il vostro: lavatevi sempre le mani, limitate i contatti, state a casa il più possibile”.

