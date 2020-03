UFFICIALE: La NCAA cancella il finale di stagione

Nella giornata di oggi, il presidente della NCAA Mark Emmert e il Board of Governors della Lega, hanno annullato i tornei di pallacanestro collegiale della Division I maschile e femminile di quest’anno, nonché tutti i restanti campionati NCAA invernali e primaverili. Questo il comunicato apparso sul sito della NCAA stessa:

“Questa decisione si basa sull’evoluzione della minaccia per la salute pubblica dettata dal COVID-19, sulla nostra capacità di garantire che gli eventi non contribuiscano alla diffusione della pandemia e sull’impossibilità di ospitare tali eventi in qualsiasi momento durante questo anno accademico, seguendo anche le disposizioni e le decisioni prese anche da altre leghe e organizzazioni.”

The NCAA has canceled the men’s and women’s basketball tournaments and March Madness.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 12, 2020