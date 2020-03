Il torneo NCAA si giocherà a porte chiuse: il comunicato

La NCAA risponde al coronavirus. Giunti al famoso mese di marzo, il basket collegiale si prepara a vivere la March Madness NCAA 2020 in maniera diversa da quella cui eravamo abituati a vedere. La lega, infatti, ha deciso di giocare tutte le gare di Division I fino alle Final Four a porte chiuse. Gli unici ammessi alle Arene saranno solo i famigliari degli atleti e lo staff necessario per la buona riuscita dell’evento.

Questo il comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale della NCAA stessa:

“Il COVID-19 si sta diffondendo rapidamente negli Stati Uniti e le strategie di mitigazione dell’espansione del virus sono l’opzione migliore per rallentare la diffusione di questa malattia. Ciò è particolarmente importante perché anche gli individui lievemente sintomatici possono trasmettere il COVID-19. Alla luce di queste considerazioni, unite a un esito più sfavorevole quando il COVID-19 viene trasmesso ai più anziani, in particolare a quelli con patologie croniche preesistenti, raccomandiamo di evitare l’organizzazione di eventi sportivi al pubblico. Riteniamo che gli eventi sportivi possano svolgersi solo con personale essenziale e una presenza famigliare limitata, proteggendo così giocatori, dipendenti e tifosi.”

NCAA President Mark Emmert statement on limiting attendance at NCAA events: https://t.co/TIHHJjdse5 pic.twitter.com/8I1HdceDfN — NCAA (@NCAA) March 11, 2020

