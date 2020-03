NBA, DeAndre Jordan commenta il licenziamento di Atkinson: “Colpa di Irving? Cazzate”

Si tinge ancor più di giallo il licenziamento di coach Kenny Atkinson dai Brooklyn Nets. L’addio dell’ex capo allenatore della compagine newyorchese non ha ancora trovato motivazioni ben precise. I media USA intanto hanno provato a ricostruire la situazione e c’è chi indica nell’arrivo di Kevin Durant & Kyrie Irving il motivo per cui Atkinson abbia salutato anzitempo i Nets, avendo perso il comando dello spogliatoio.

Nelle scorse ore, però, questa ipotesi è stata subito rispedita al mittente, con forza, da DeAndre Jordan. Il centro di Brooklyn ha negato che coach Atkinson non fosse ben voluto dalla squadra, anzi. Queste le parole di Jordan su tutta la questione:

“Ho sempre detto e pensato che coach Atkinson ha fatto un grande lavoro con noi, tutti i ragazzi in spogliatoio erano molto affezionati a lui e sarà dura abituarsi a non averlo più con noi. Sappiamo bene come la NBA sia un business: i giocatori vengono tagliati, gli allenatori licenziati, vengono messe in piedi trade all’ultimo momento. È così che funziona questa lega”.

Poi sulle voci di un possibile disordine creato da Irving all’interno dei Nets, Jordan ha risposto così:

“Certo, sono una delle persone più vicine in spogliatoio a Kyrie, ma in questa squadra anche Wilson Chandler è un nuovo giocatore, così come Garrett Temple ad esempio. Siamo tutti arrivati la scorsa estate, per questo quando fate riferimento ai fantomatici “volti nuovi”, dovete tenere conto che in questo roster sono cambiati otto giocatori negli ultimi mesi. Credo che, rispetto a tutto quello che è stato detto o scritto, le supposizioni che fanno la colpa a Kyrie e KD sono soltanto delle caz**te”.