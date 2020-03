NBA, McGee esalta i Lakers: “Siamo la miglior squadra al mondo”

La esaltante vittoria di ieri notte nella stracittadina contro i Clippers ha portato parecchia soddisfazione all’interno dello spogliatoio dei Lakers. A maggior ragione se si pensa che, solo due giorni fa, i gialloviola hanno affrontato (e sconfitto) anche i Bucks. Battere le due migliori squadre della NBA in due giorni non può che dare un’incredibile boost al morale, come dimostrato anche dalle parole di Javale McGee:

“È stato davvero importante, giusto per zittire chi dubitava di noi. I Lakers sono la miglior squadra al mondo, adesso”

L’ultima volta che i Lakers batterono due delle migliori squadre della lega consecutivamente risale al febbraio 2009, quando Kobe e compagni ebbero la meglio di Celtics e Cavs. Quell’anno, poi, vinsero il titolo.

“È stato molto incoraggiante vedere i ragazzi giocare a questo livello contro due delle migliori squadre della lega”

Sono le parole ricche di soddisfazione di coach Frank Vogel. A fargli eco è stato anche Anthony Davis, che ha individuato in LeBron James gran parte del merito di queste prestazioni:

“Guardate le ultime due partite, quello che è stato in grado di fare […] Sta continuando a mostrare al mondo perché è il migliore e se le persone non lo avevano capito, se ne saranno convinte guardando le ultime due partite”

