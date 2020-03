Dopo la sconfitta accusata ieri sera nel derby di Los Angeles contro i Lakers, Patrick Beverley ha parlato di fronte ai giornalisti nel post partita dando merito ai gialloviola per la W portata a casa, ma senza fare troppi patemi. Secondo Pat, i Lakers sono venuti allo Staples Center con l’intenzione di mettere in cascina almeno una vittoria nei derby stagionali, per arrivare ai Playoff NBA con una sicurezza psicologica diversa. Queste le parole del play dei Clippers:

“Bisogna dargli merito, l’hanno presa sul personale. È stata solo una partita. Certo, vivere a Los Angeles, amico, è difficile vivere questa sconfitta, ma dobbiamo solo stare tranquilli e continuare a migliorare… e lo faremo.”

La competitività di Beverley si è poi vista tutta quando un giornalista ha cercato di chiedere al due volte All-Defensive dei Clippers quanto è stato difficile affrontare e marcare LeBron James. Mentre il giornalista tentava di completare la domanda Pat ha ripetutamente esclamato:

“Non è per nulla difficile. Non è per nulla difficile.”

Anche coach Doc Rivers ha commentato la sconfitta nel derby:

“Hanno voluto di più la partita, hanno eseguito meglio e sono stati più fisici. Il fatto che abbiamo avuto delle possibilità per vincerla è incredibile. Questa sera hanno avuto uno spirito migliore nei confronti del gioco, ma nelle prime due partite siamo andati meglio noi. Li incontreremo di nuovo.”

A chiosare, Paul George, autore di 31 punti:

“È difficile battere qualsiasi squadra tre volte in una stagione. Questa sconfitta non ci fa fare un passo indietro, loro volevano davvero questa vittoria e se la sono presa. Dovremo giocare un’altra volta, la vita va avanti. Non ci butteremo giù”.

