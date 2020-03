Risultati NBA: LeBron da MVP, battuti anche i Clippers! Altra sconfitta per i Bucks, male anche Celtics e Rockets

(21-43) Chicago Bulls 107-110 Brooklyn Nets (29-34)

Per la prima volta senza Kenny Atkinson in panchina dopo la separazione, i Nets tornano in campo e lo fanno contro i Chicago Bulls. Brooklyn sembra averne di più degli avversari e il positivo secondo quarto sembra sancirne una vittoria in anticipo, ma Chicago esce alla lontana nonostante le difficoltà del quintetto titolare, con il solo Markkanen in grado di andare in doppia cifra. I Bulls arrivano ad una tripla di distanza dal pareggio, ma il tentativo di Coby White è fuori bersaglio.

(20-45) Detroit Pistons 84-96 New York Knicks (20-44)

Due squadre che non hanno più molto da chiedere alla stagione, Pistons e Knicks sono libere di provare tutto ciò che vogliono in campo. Così Mitchell Robinson chiude un alley-oop spettacolare. A prendere le redini della partita tocca poi a RJ Barrett e Julius Randle: i Knicks tengono a soli 13 punti i Pistons durante l’ultimo quarto. La vittoria arriva poi di conseguenza, grazie ai canestri dell’ex Duke.

(28-36) New Orleans Pelicans 120-107 Minnesota Timberwolves (19-44)

Continua la rincorsa Playoff dei Pelicans, con i Grizzlies distanti 4 vittorie. A guidare New Orleans è stavolta Jrue Holiday. Oltre alla solita dose di intensità difensiva, Holiday è stavolta anche micidiale sul lato offensivo grazie ad una super prestazione da 37 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. I Pelicans allungano in maniera decisa nel terzo quarto, quando superano i 15 punti di vantaggio grazie anche alla schiacciata spettacolare di uno Zion Williamson da 23 punti.

(40-24) Oklahoma City Thunder 105-104 Boston Celtics (42-21)

Non finiscono di sorprendere i Thunder, capaci stavolta di battere i Celtics proprio sul parquet del TD Garden. La partita è comunque in grande equilibrio, nonostante un super secondo quarto di Boston da 37-23. OKC recupera il divario nel terzo quarto, per una partita che si decide solo negli ultimi 12 minuti. I canestri più importanti sono quello di Tatum in contropiede a 40 secondi dalla fine, per il 104-103 provvisorio, e quello di Dennis Schroder, abilissimo nel rubare palla a Kemba Walker sulla rimessa Celtics per il layup al ferro, che vale partita e vittoria.