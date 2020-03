Doc Rivers su Reggie Jackson: “Lui e Lou sono quasi indifendibili”

Se la metà gialloviola di Los Angeles sta valutando gli ultimi ritocchi da apportare al roster in ottica playoff, dall’altra, sponda Clippers ovviamente, il roster è completo e traspare una certa soddisfazione per gli ultimi arrivi.

Reggie Jackson, arrivato alla corte di Doc Rivers, pare essersi già ambientato alla grande nel sistema losangeleno, nella second unit insieme a Lou Williams.

Lo stesso Doc, intervistato riguardo all’apporto di Reggie Jackson, ha parlato in maniera decisamente entusiasta:

“Sta iniziando a capire cosa stiamo facendo, almeno in modalità offensiva. Toglie la pressione avversaria su Lou Williams. Avere Reggie è così importante per la second unit perché quando attacca lui da una parte e Lou è dall’altra, sono quasi indifendibili.”