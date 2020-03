Gordon Hayward si è infortunato questa notte durante la partita contro i Brooklyn Nets, gara poi persa dai Boston Celtics per 129-120 all’overtime.

Il numero 20 dei Celtics ha riportato una contusione al ginocchio destro, dopo uno scontro accidentale con Daniel Theis, come riporta Jared Weiss di The Athletic: un infortunio che ha costretto Hayward a terminare anzitempo la partita.

Video of Daniel Theis inadvertently contusing (real medical term) Gordon Hayward's right knee. Hayward is out for the rest of the game. pic.twitter.com/JI5ba4Mjdu — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) March 4, 2020

In 17 minuti di gioco, Hayward aveva messo a segno 7 punti, un rimbalzo e 2 assist: in questa stagione, invece, ha una media di 17,1 punti, 6,6 rimbalzi e 4,1 assist, contribuendo in maniera considerevole al successo dei Boston Celtics.

Hayward verrà rivalutato nelle prossime ore, ma l’infortunio non desta preoccupazione, come riferisce a ESPN lo stesso giocatore:

“Penso che andrà tutto bene: il ginocchio è un po’ dolorante, ma non sono preoccupato. Quando sono uscito dal campo ancora non mi ero reso conto di cosa fosse successo”

Insieme a Jaylen Brown, Jayson Tatum, Marcus Smart e Kemba Walker, Hayward forma lo zoccolo duro dei Celtics guidati da coach Brad Stevens: con uno score di 41 vittorie e 18 sconfitte, Boston occupa il terzo posto della Eastern Conference.

La probabile assenza di Hayward e, forse, quella di Tatum (assente questa notte) nella prossima partita contro i Cleveland Cavaliers desta qualche preoccupazione a coach Stevens:

“Non ho idea di chi ci sarà per la trasferta di Cleveland: voglio solo otto/nove ragazzi che possano scendere in campo. Chiunque giocherà so per certo che darà il massimo”

I tifosi sperano che Hayward possa tornare al più presto, sperando di andare avanti il più possibile ai Playoffs.

LEGGI ANCHE:

NBA, Tim Duncan vince la sua prima partita da allenatore

Risultati NBA: LeVert fa 51, Brooklyn batte Boston! Davis schiaccia i Sixers, crollo Nuggets contro Golden State

NBA, Jones Jr: “La schiacciata di Gordon su Tacko Fall non è da 50”