NCAA March Madness 2020: calendario completo e date delle partite

Ecco il programma della March Madness per il torneo NCAA 2020, tra cui la Final Four in programma ad Atlanta. Queste le date più importanti da sottolineare in agenda per non perdersi nulla degli appuntamenti del mese:

Selection Sunday — 15 marzo 2020

— 15 marzo 2020 First Four — Martedì e Mercoledì, 17-18 marzo 2020

— Martedì e Mercoledì, 17-18 marzo 2020 NCAA Tournament Round 1 — Giovedì 19 Marzo e Venerdì 20 Marzo 2020

— Giovedì 19 Marzo e Venerdì 20 Marzo 2020 NCAA Tournament Round 2 — Sabato 21 Marzo e Domenica 22 Marzo 2020

— Sabato 21 Marzo e Domenica 22 Marzo 2020 Sweet 16 — Giovedì 26 Marzo e Venerdì 27 Marzo 2020

— Giovedì 26 Marzo e Venerdì 27 Marzo 2020 Elite 8 — Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo 2020

— Sabato 28 Marzo e Domenica 29 Marzo 2020 Final Four — Sabato 4 Aprile 2020

— Sabato 4 Aprile 2020 2020 NCAA championship game — Lunedì 6 Aprile 2020

Il luogo della “Selection Sunday” verrà reso noto nelle prossime settimane.

Calendario e sedi del torneo NCAA 2020

Calendario Final Four NCAA dei prossimi anni

FINAL FOUR DATE ATENEO OSPITANTE CITTÀ/STATO ARENA April 3/5, 2021 Horizon League, IUPUI Indianapolis, IN Lucas Oil Stadium April 2/4, 2022 Tulane University New Orleans, LA Mercedes-Benz Superdome April 1/3, 2023 Rice University, University of Houston,

Houston Baptist University, Texas Southern University Houston, TX NRG Stadium April 6/8, 2024 Arizona State University Phoenix, AZ State Farm Stadium April 5/7, 2025 University of Texas at San Antonio, University of the Incarnate Word San Antonio, TX Alamodome April 4/6, 2026 Horizon League, IUPUI Indianapolis, IN Lucas Oil Stadium

