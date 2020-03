Nella NBA, come in tutti gli sport in generale, il ruolo della cosiddetta bandiera sta man mano venendo meno, con i vari giocatori che sono sempre più restii a trascorrere l’intera carriera con la stessa squadra. In questo articolo, tuttavia, abbiamo provato a raccogliere e mettere insieme quelli che sono i 15 migliori giocatori NBA che non hanno mai cambiato squadra.

15. Dirk Nowitzki – Dallas Mavericks

L’ex lungo dei Dallas Mavericks entra diritto in questa speciale graduatoria anche perché negli ultimi anni in Texas, Dirk si è spesso messo da parte firmando contratti a cifre basse per permettere alla dirigenza di provare ad ingaggiare altri free agent senza che il Salary Cap fosse intasato dal suo stipendio.

Ben 13 volte All Star, Nowitzki ha portato in dote alla città di Dallas anche il titolo NBA del 2011. Una leggenda senza età. Il suo testimone è stato ora raccolto da Luka Doncic. Tutta Dallas spera di riavere nello sloveno la stessa bandiera persa solo 1 anno fa.

14. Kevin McHale – Boston Celtics

Con la terza scelta assoluta al Draft del 1980 i Boston Celtics hanno chiamato Kevin McHale, che nella carriera da giocatore non ha mai nemmeno pensato di lasciare il Massachusetts (giocandoci per 13 stagioni) ed è per questo ancora molto amato dai tifosi dei Celtics. Negli anni Ottanta l’ex allenatore degli Houston Rockets ha vinto ben tre titoli con Boston e in tutti e tre il suo contributo è stato molto importante.