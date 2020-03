Con Gregg Popovich indisponibile per motivi personali, Tim Duncan ha ottenuto la sua prima vittoria sulla panchina dei San Antonio Spurs grazie al 104-103 ottenuto nella scorsa notte sugli Charlotte Hornets.

Duncan, che si era aggregato agli Spurs come assistant coach nel mese di Luglio, ha avuto modo di riflettere sull’esperienza di occupare un ruolo da protagonista anche sulla panchina della franchigia texana:

“Essere seduti sulla panchina di head coach è come passare dal giorno alla notte.”

L’ex stella degli Spurs ha poi fatto una prima disamina sulla partita, in vesti decisamente diverse da quelle a cui era abituato, attribuendo tutto il merito al suo coaching staff:

“Ma bisogna dire la verità, non ero seduto sulla panchina di head coach. Noi (inteso come Spurs family, ndr) abbiamo Becky Hammon, Will Hardy e Mitch Johnson. Mitch ha preparato la partita per noi, Becky e Will si occupavano di tutte le chiamate e io ero l’unico intento solo a stare in piedi urlando alla gente cose senza senso. In sostanza siamo stati allenatori su commissione e ci sarebbe potuto essere chiunque degli altri al mio posto ma il risultato sarebbe stato lo stesso.”

Insomma Tim Duncan non si smentisce mai, la sua umiltà lo sta caratterizzando anche in questo inizio della sua nuova carriera, proprio al pari di come lo aveva caratterizzato da giocatore. E se fosse proprio lui a dover prendere, in futuro, il testimone di Gregg Popovich sulla panchina dei futuri San Antonio Spurs? Solo il tempo ci regalerà le dovute risposte.

