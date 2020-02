Non si placa la telenovela tra James Harden e Giannis Antetokounmpo, che si è arricchita di un altro episodio nelle ultime ore. Dopo le polemiche che hanno fatto seguito alla mancata scelta del Barba da parte di Giannis in occasione del Draft dell’All Star Game, il greco aveva rincarato la dose andando ad indicare il giocatore dei Rockets come l’anello debole di Team LeBron nella partita delle stelle.

In un’intervista rilasciata questa mattina a Rachel Nichols di ESPN, però, Harden ha risposto ai vari attacchi subiti nelle ultime settimane e lo ha fatto in maniera discretamente aggressiva.

James Harden addresses the comments Giannis made during the All-Star draft about assists: "I average more assists him than him, I think….I don't see what the joke is."

Later: "But I wish I could just run and be 7 feet and just dunk." https://t.co/vRKMXpr3Wp pic.twitter.com/ecOzFoDsiQ

— Aly Khan Bijani (@Rockets_Insider) February 28, 2020