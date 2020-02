Buone notizie per i Philadelphia 76ers: l’infortunio di Joel Embiid è meno grave del previsto, visto che il giocatore starà fuori solo per una settimana.

Come riporta Noah Levick di NBC Sports Philadelphia, gli esami strumentali hanno confermato la distorsione alla spalla ma non hanno rilevato nessun danno strutturale.

Embiid verrà rivalutato tra sette giorni: dopo la partita vinta questa notte contro i Knicks, salterà le partite contro i Los Angeles Clippers, Lakers e i Sacramento Kings.

Joel Embiid will be re-evaluated in approximately one week, per team spokesperson.

Il centro camerunese di Phila si era infortunato nella scorsa partita contro i Cleveland Cavaliers dopo un contrasto di gioco con Ante Zizic, destando molta preoccupazione in coach Brett Brown.

Lo stesso allenatore dei 76ers ha parlato in merito agli esiti degli accertamenti medici a cui si è sottoposto Embiid:

“Il fatto che non ci siano rotture o complicazioni di altro tipo alla spalla è una grande notizia per noi, perché forse è più semplice da gestire sotto alcuni aspetti. Non dobbiamo però sottovalutare il momento delicato della stagione in cui arriva questo stop: l’ultima fase della regular season, senza Ben Simmons sul parquet e con tutta la responsabilità sulle sue spalle. Per lui stare fuori una settimana sembrerà un’eternità, ma per le prospettive della squadra però è una grande notizia: lo riavremo presto in campo con noi“