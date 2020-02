NBA, Philadelphia 76ers: infortunio per Ben Simmons

Ben Simmons ha riportato dei problemi ad un nervo nella parte bassa della schiena e verrà rivalutato nelle prossime due settimane come riferisce Shams Charania di The Athlete.

Adrian Wojnarowski si ESPN sostiene che siano poche le possibilità di vedere il playmaker di Philadelphia di nuovo in campo tra due settimane.

I risultati della risonanza magnetica erano attesi per martedì, dopo che Ben Simmons ha saltato la partita di lunedì contro gli Atanta Hawks. L’infortunio si è presentato nella partita di sabato contro i Milwaukee Bucks.

Il giocatore dei Sixers

“si sottoporrà ora a vari trattamenti e riabilitazione dopo aver consultato specialisti interni ed esterni”

sostiene sempre Charania.

Non è una grande notizia per Philadelphia che quest’anno fatica a trovare continuità: con Ben Simmons però le statistiche indicano 4.3 punti in più per 100 possessi.

Il giocatore australiano prima scelta assoluta al Draft del 2016 sta viaggiando a delle medie di tutto rispetto: 16,7 punti, 7,8 rimbalzi e 8,2 assist, con il 58,5% dal campo, 33% da tre punti e il 67% dalla linea del tiro libero, che assestano il suo Player Efficiency Rating a 20.8.

Quello che è certo è che Philadelphia non può prescindere dal giocatore da Melbourne se vuole tentare di farsi strada ai playoff, il recupero di Simmons sarà quindi viatico fondamentale per ambire ad un’ipotetica finale Nba, che ai Sixers manca da tanto tempo.

LEGGI ANCHE:

Antetokounmpo: “Vittoria a Toronto? Ricordiamo tutti l’ultima volta qui ai Playoff NBA”

NBA, Markieff Morris già in campo stanotte con i Lakers

NBA, rientra ufficialmente Stephen Curry: ecco la data