Piove sul bagnato in casa dei Philadelphia 76ers: dopo l’infortunio di qualche settimana fa di Ben Simmons ieri, durante la partita contro i Cleveland Cavaliers, si è infortunato anche Joel Embiid.

Il centro camerunese è uscito dal campo sul finire del primo quarto dopo uno scontro di gioco con Ante Zizic: si parla di distorsione alla spalla, ma il giocatore si sottoporrà accertamenti nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio.

Come riporta ESPN, Embiid quasi sicuramente non sarà della prossima partita contro i Knicks. Trattiene il fiato anche coach Brown, che ha parlato in merito dei vari infortuni che hanno colpito la sua squadra:

“Ormai sono prigioniero delle notizie che i medici devono comunicare allo staff dopo la gara. Le assenze però non possono essere un alibi per un gruppo che deve saper rispondere alle difficoltà”

Al termine della partita ha parlato anche dell’infortunio di Embiid e dell’assenza forzata di Ben Simmons. Queste le sue parole a riguardo:

“Per capire la gravità dell’infortunio di Joel dobbiamo aspettare l’esito degli esami. Dal mio punto di vista, non avere sia lui che Ben sul parquet vuol dire che gli altri hanno spazio per esprimere le loro potenzialità”

Philadelphia ha perso questa notte contro Cleveland per 108-94, una sconfitta che ha deluso coach Brown e desta molta preoccupazione:

“Perdere così è sintomatico di ciò che siamo: dal punto di vista fisico abbiamo giocato davvero male. Dobbiamo lavorare per tornare alla vittoria già dalla prossima partita”

Trionfa Cleveland in casa grazie ai 28 punti di Collin Sexton, ai quali si sono aggiunti i 13 punti, 9 rimbalzi e 6 assist di Kevin Love, Thompson con 14 punti e 13 rimbalzi e Nance Jr., autore di 13 punti, 15 rimbalzi e 3 assist.

LEGGI ANCHE:

Risultati NBA: I 76ers perdono a Cleveland, OK Clippers, Houston e Boston

NBA, LeBron su Zion: “The kid is special!”

NBA, Malik Monk sospeso per doping