NBA, il 1° marzo Leon Rose diventerà nuovo presidente dei Knicks

La proprietà dei New York Knicks sembra aver definitivamente individuato in Leon Rose il sostituto di Steve Mills alla carica di presidente, dovrebbe entrare ufficialmente in carica il 1° marzo. Rose, 59 anni, è stato l’agente di numerose stelle della NBA tra cui Chris Paul, LeBron James e Joel Embiid. Stando agli addetti ai lavori Rose avrebbe un accordo verbale col proprietario dei Knicks, James Dolan, dai primi di febbraio. I due starebbero limando gli ultimi dettagli, ma l’accordo è in dirittura d’arrivo.

La prima mossa di Leon Rose dovrebbe riguardare la panchina. Infatti, sembra che Tom Thibodeau, ex-coach di Chicago Bulls e Minnesota Timberwolves, sia il candidato numero uno alla panchina dei New York Knicks. Thibodeau ha voglia di riscatto e i Knicks hanno la stessa volontà. A Rose e Thibodeau spetterà un’accurata analisi per rimuovere i rami secchi e riportare nuova linfa a New York.

Dopo anni di leggerezze sportive sembra che i Knicks abbiano voglia di fare sul serio e la rivoluzione che sta investendo i vertici societari e quella che si sta per abbattere sul roster sembrano confermare questa nuova linfa che circola a New York. Tom Thibodeau e Leon Rose saranno il duo giusto di partenza per rifondare i Knicks e per far tornare il sorriso a molti tifosi?

