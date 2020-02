NBA, Carmelo Anthony apre ad un ritorno con i New York Knicks

I New York Knicks ingaggeranno Leon Rose, ex agente di Carmelo Anthony, come nuovo “President of Basketball operations” : questo ha dato vita a molti rumors su un possibile ritorno del giocatore a New York.

Lo stesso Carmelo Anthony, che ha confermato di voler continuare a giocare il prossimo anno in NBA, ha voluto parlare del suo futuro aprendo anche ad un possibile ritorno con i Knicks.

“Sinceramente non posso dire molto, perchè non so cosa accadrà nei prossimi mesi e quale sarà la mia situazione. Chiaramente la cosa più facile da dire per tutti è che io tornerò ai Knicks perchè c’è Leon. Ma finchè non mi siederò ad un tavolo e vedrò quali sono i loro piani per il futuro, non posso sapere se questo accadrà. Chiaramente io e Leon ci sentiamo molti volte ogni settimana, ma per ora non abbiamo mai affrontato l’argomento. Dovrò anche stare attengo a questo, perchè quando arriverà l’off-season non potrò più parlare così liberamente con lui per le regole sul tampering”