NBA, Spencer Dinwiddie chiaro: “Se arriva una terza stella a Brooklyn, io sarò fuori”

Sebbene Spencer Dinwiddie si sia conquistato un ruolo di tutto rispetto all’interno del roster dei Brooklyn Nets, la franchigia newyorchese potrebbe comunque decidere in estate di provare ad arrivare ad una terza stella da aggiungere in squadra e da affiancare a Kevin Durant & Kyrie Irving. Dinwiddie sa che sarà probabilmente sacrificato nel caso in cui dovesse verificarsi tutto questo:

“Sinceramente, se questo è il caso e stiamo cercando di ottenere un’altra stella, probabilmente io non sarò più in squadra. Qualunque cosa succederà, vorrà dire che io non ci sarò più. Questa cosa della stella da aggiungere al roster mi ha spaventato perché per noi ottenere una nuova superstar significa che io e alcune scelte saremo tagliati fuori.”

Il giocatore si riferisce specialmente alle parole di Kyrie Irving che solo qualche settimana fa aveva pubblicamente chiesto alla franchigia di aggiungere qualità al proprio roster per essere in grado di combattere contro i top team della Lega. Dinwiddie, che ha una media di 21 punti e 6.6 assist in 53 partite in questa regular season, si trova nel primo anno del suo triennale da 34 milioni di dollari firmato solo poco tempo fa. L’accordo include una player option per la stagione 2021-22.

