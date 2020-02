Video NBA All-Star Game, la Top 10 della partita

Come normale che sia, l’NBA All-Star Game 2020 ha regalato uno spettacolo fuori dal comune. Ancor di più con il nuovo format che ha reso la gara delle stelle estremamente competitiva, terminata con un finale thriller. Nel corso dei quarti periodi, i giocatori in campo hanno regalato giocate e azioni da favola. Qui sopra vi proponiamo la Top 10 della partita.

Al termine dell-All-Star Game 2020 è arrivata l’incoronazione di Kawhi Leonard come MVP della partita. Per lui sono arrivati 30 punti in 30 minuti. Nella conferenza post match sono arrivate anche le parole di un LeBron James estremamente felice del nuovo format deciso dalla Lega stessa.

LEGGI ANCHE:

All-Star Game NBA, Davis dalla lunetta firma la vittoria del Team LeBron, Leonard è l’MVP