Lo Slam Dunk Contest 2020 si è chiuso con la vittoria di Derrick Jones Jr. su Aaron Gordon. Voto non unanime, basti pensare anche alle reazioni dei giocatori NBA sui social che è stata tra lo stupore e lo sconcertato. L’ala degli Orlando Magic, nella schiacciata decisiva sopra Tacko Fall, ha totalizzato 47 punti, mentre a Derrick ne sono stati assegnati 48. Tanto è bastato per incoronare il giocatore dei Miami Heat il nuovo campione della Gara delle Schiacciate.

Nella conferenza stampa post-evento, Derrick Jones Jr. ha commentato la vittoria dello Slam Dunk Contest e di quanto successo nel finale di gara:

“L’ultima schiacciata che ho fatto, saltando dalla linea del tiro libero, la faccio da quando andavo al liceo e meritava un 50, e mi hanno dato solo 48. Lui ha tirato giù la testa di Tacko quando ha schiacciato, perciò non potevano dargli 50 perché non era perfetto. Mi sarebbe stato bene se gli avessero dato 48, così avremmo potuto schiacciare di nuovo. Avevo altre schiacciate da fare: ho appena compiuto 23 anni, potrei andare avanti per giorni”