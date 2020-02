Gli auguri di San Valentino più originali dai social media NBA

Non è un segreto che le strategie di marketing e comunicazione in NBA siano su un altro livello rispetto ai campionati sportivi professionistici in Europa. Non solo per quanto riguarda le singole partite NBA o le comunicazioni relative a giocatori, avvenimenti storici o anniversari particolari, ma anche per le festività, come San Valentino. Così, i Social Media Manager delle franchigie NBA hanno davvero dato libero sfogo alla loro creatività, ideando delle cartoline di auguri davvero originali, che noi abbiamo raccolto qui sotto: andiamo a vederle.

Spoiler: il team social dei Sacramento Kings ha vinto su tutti gli altri.

Golden State Warriors

Partiamo dunque dai Golden State Warriors, che come molte altre franchigie hanno ideato dei biglietti da auguri con giochi di parole fra i nomi dei giocatori e alcune classiche frasi da dire a San Valentino. C’è infatti Stephen Curry e il “range” di Cupido, riferimento all’ampio raggio di tiro del play degli Warriors e della freccia di Cupido; ci sono anche Klay Thompson e Draymond Green. La cartolina più bella, però, è forse quella che raffigura Juan Toscano, al fianco del quale appare la scritta “You’re the only Juan for me”.