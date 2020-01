Cambia il format dell’All-Star Game: ecco tutte le novità

Novità in vista per quanto riguarda l’NBA All-Star Game 2020 in programma a Chicago. Secondo quanto annunciato dalla Lega stessa, il format della gara delle stelle verrà modificato. Non sarà più una classica partita come abbiamo visto fino ad oggi, ma le due squadre si sfideranno per vincere ognuno dei primi 3 periodi di gioco dove, ad ogni quarto, il punteggio viene resettato. La squadra che vince un periodo si aggiudica 100mila dollari da destinare in beneficienza ad un’associazione di Chicago.

Durante l’ultimo quarto, invece, viene ristabilito il punteggio totale cumulato durante i primi 3 periodi, dove la squadra in vantaggio fisserà il punteggio finale da raggiugnere per chiudere ufficialmente la gara e vincere la partita. Il suddetto score finale sarà composto dai punti della squadra in vantaggio durante i primi 3 quarti + 24 punti, in onore di Kobe Bryant. A differenza delle prime 3 frazioni, l’ultimo quarto ha tempo illimitato.

The NBA announced today a new format for the 2020 NBA All-Star Game that makes the outcome of every quarter count for charity. The changes include a new fourth-quarter format that will honor the late Kobe Bryant. Full release: https://t.co/l6e25lgQCa pic.twitter.com/C3gDppTYiw — NBA (@NBA) January 30, 2020

Facendo un esempio: se durante i primi tre quarti il Team di LeBron sarà in vantaggio con il punteggio di 100-95, il risultato da raggiungere per vincere la partita si fisserà a 124 (100 punti + 24). La squadra che si aggiudicherà la partita, vincerà 200mila euro sempre da destinare in beneficienza.

Byron Spruell, president of operation della NBA, ha spiegato il ragionamento alla base delle modifiche apportate:

“Siamo stati molto concentrati sul renderlo più competitivo, renderlo più eccitante e renderlo divertente. E abbiamo avuto un’ottima collaborazione con l’NBPA. Per la partita di quest’anno, ci siamo concentrati davvero su quali nuove cose potremmo fare per rendere l’evento davvero competitivo in cui ogni quarto conta davvero”.

