I Boston Celtics parteciperanno al memorial di Kobe Bryant e sua figlia Gianna il prossimo 24 febbraio.

Il 23 febbraio i Celtics affronteranno i Los Angeles Lakers allo Staples Center e, come riporta Adam Himmelsbach del The Boston Globe, i giocatori si sono rifiutati di tornare a casa il 24, in modo così da poter prendere parte alla commemorazione pubblica.

New: The Celtics have pushed back their Feb. 24 flight from LA a bit to give players the chance to attend Kobe Bryant’s memorial.

“I’m sure there will be a lot of people there showing their support, and I’m glad I can be one of them,” Jayson Tatum said.https://t.co/jaaHfkQyoU

— Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) February 12, 2020