La città di Los Angeles ha stabilito per il 24 Febbraio il memoriale per le nove vittime dell’incidente aereo, quello in cui è scomparso anche il campione Kobe Bryant. Il memoriale pubblico, per l’occasione, si terrà allo Staples Center. La casa dei Lakers.

A darne notizia è il Los Angeles Times. L’evento, ancora in allestimento, sarà un’occasione per ricordare non soltanto Kobe Bryant ma anche le altre otto vittime, tra cui la figlia Gianna. Ricordiamo infatti che l’aereo precipitato aveva bordo, oltre a Kobe e la figlia, anche il pilota personale del giocatore e altre sei persone, tra cui un’amica e coetanea di Gianna.

In realtà, però, il tributo della città al suo figlio adottivo e altre vittime è iniziato il giorno stesso la notizia del tragico incidente. Dal 26 gennaio in poi, infatti, fan provenienti da ogni parte degli Stati Uniti, ma anche da tutto il mondo, hanno depositato fiori e cimeli all’ingresso dell’Arena.

La scelta quindi di celebrare la memoria dei defunti allo Staples era quasi scontata. Anche perché già in passato, come in memoria di Michael Jackson, il cuore del divertimento e della passione losangelina si era saputo trasformare in luogo di memoria e ricordo. Per il sindaco di Los Angeles, Eric Garcetti, questo sarà:

“Un modo per ricordare quanto siamo uniti ( noi di Los Angeles ndr). Siamo una città in cui ognuno crede nell’altro, che crede in qualcosa di più che non soltanto noi stessi e faremo tutto ciò che è necessario per rendere questo chiaro”

