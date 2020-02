All-Star Game NBA, svelate le divise in onore di Kobe e Gianna

Come già sappiamo, tutto l’All-Star Game NBA di questo weekend sarà dedicato alla scomparsa di Kobe Bryant, con una formula totalmente nuova e creata apposta per l’occasione da parte della lega stessa. Quello che però mancava ancora era un simbolo, qualcosa di tangibile e concreto che l’NBA e Nike potessero fare per ricordare Bryant, la figlia e le altre sette vittime di quella terribile mattina del 26 Gennaio, che alla fine si è tramutato in questo:

The tribute patches to Kobe Bryant, Gianna Bryant & Calabasas crash victims & stripe for David Stern on 2020 NBA All-Star Weekend jerseys pic.twitter.com/AqXdH2r2AP — Ben Golliver (@BenGolliver) February 14, 2020

Una toppa nera, con al centro il numero 24 e il numero 2 (rispettivamente i numeri di maglia di Kobe e Gianna) contornati da nove stelle, rappresentanti le nove vite spezzate nell’incidente d’elicottero a Calabasas. Infine, la classica fascia nera di lutto sulla spalla sinistra della canotta in onore a Devid Stern, ex Commisioner NBA scomparso il 1 Gennaio. Naturalmente, questi simboli saranno presenti su tutte le divise di ciascuna competizione del weekend delle stelle.

