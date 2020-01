All-Star Game 2020, i giocatori indosseranno i numeri di Gianna e Kobe Bryant

La NBA onorerà Kobe e Gianna Bryant durante il prossimo All-Star Game 2020 con un’azione speciale. Secondo quanto annunciato dalla Lega, tutti i giocatori del Team LeBron indosseranno la maglia numero 2 in onore di Gianna Bryant, mentre tutti i giocatori facenti parte della squadra di Antetokounmpo giocheranno con il numero 24 alle spalle, per tributare invece Kobe.

Entrambe le squadre, presenteranno sulla propria canotta 9 stelle per ricordare tutte le 9 vittime dell’incidente di domenica sera in cui hanno perso la vita anche John, Keri e Alyssa Altobelli, Sarah e Payton Chester, Christina Mauser e Ara Zobayan. Anche i partecipanti al Rising Stars Game di venerdì e della Skills Challenge di sabato indosseranno delle canotte che richiameranno il numero 2 e il numero 24, seguite da 9 stelle.

Ricordiamo che l’NBA stessa nella giornata di ieri ha inoltre ufficializzato un nuovo format per quanto riguarda la gara delle stelle della domenica, con i primi 3 quarti che fungeranno da mini gare singole, mentre l’ultimo periodo verrà vinto dalla squadra che realizzerà per prima altri 24 punti sul punteggio cumulato durante le prime 3 frazioni della squadra già in vantaggio.

LEGGI ANCHE:

NBA, Lowry spinto da un tifoso

NBA Slam Dunk Content: ci sarà anche Aaron Gordon

NBA All Star Game, annunciate le riserve delle squadre