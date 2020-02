Mercato NBA, Ancora incerto il futuro di Darren Collison

I Los Angeles Lakers non hanno effettuato nessuno scambio, lasciando il roster invariato e vedendo sfuggire i loro obiettivi di mercato. Il punto debole dei gialloviola è stato individuato nel reparto esterni. Durante la sconfitta casalinga contro gli Houston Rockest, è stato avvistato, vicino alla proprietaria Jeanie Buss, il free agent Darren Collison. Il play, ex Indiana Pacers, la scorsa estate aveva annunciato il suo ritiro dall’NBA per seguire la sua fede spirituale, ma ora sembra aver cambiato idea.

Collison è un veterano che fa gola ai Lakers, poiché in carriera ha viaggiato spesso oltre la doppia cifra di punti e tira con quasi il 40% da 3 punti. Inoltre conosce già coach Frank Vogel, avendo giocato due stagioni sotto la sua gestione a Indiana. Interpellato riguardo la sua presenza al palazzetto, Collison ha risposto così:

“Stavo solo guardando la partita, nei migliori posti in assoluto, nulla di più”.

LeBron James, la cui opinione è considerata ovviamente molto importante nella dirigenza Lakers, non si è sbilanciato troppo riguardo un possibile nuovo arrivo in squadra:

“Non mi piace parlare di fantabasket, non sono mai stato una persona che lo fa, possiamo solo aspettare e vedere cosa succede, ma non ho molto da dire a riguardo”

L’altra meta ambita da Darren Collison sono i concittadini dei Lakers, ossia i Los Angeles Clippers, anche loro alla ricerca di un play di riserva. I Clippers hanno liberato uno spazio nel roster con il taglio di Isaiah Thomas, mentre i Lakers, se vogliono aggregare Collison, dovranno a loro volta tagliare un componente del roster.

Nelle scorse ore, i gialloviola avevano tentato di arrivare via trade alle guardie Dennis Schroder e Derrick Rose, oltre a Marcus Morris, finito poi proprio ai Clippers.

Leggi anche:

Andre Drummond al vetriolo sui Pistons: “In NBA non c’è lealtà!”

NBA: nella notte si è tenuto il Draft dell’All-Star Game

Risultati NBA: Rockets corsari contro i Lakers grazie ai 41 di Westbrook, Milwaukee abbatte Phila!