Questa notte Damian Lillard si è infortunato e, per questo motivo, salterà l’All-Star Game in programma a Chicago nel weekend.

Nella sconfitta per 111-104 rimediata in trasferta contro i Memphis Grizzlies, il numero 0 dei Portland Trail Blazers ha riportato uno stiramento all’inguine.

Come ha detto ai microfoni di NBC Sports Northwest, la guardia di Portland salterà l’All-Star Game e la gara da tre punti.

Damian Lillard injured his groin in the final minutes of the Blazers loss to the Grizzlies on Wednesday. Deciding to put his health first, Lillard confirmed in the postgame locker room that he will not participate in the All-Star Game or 3pt contest. #RipCity pic.twitter.com/PNOTtXoMbG

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) February 13, 2020