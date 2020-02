Three-Point Contest 2020: i partecipanti della gara del tiro da 3

È tutto pronto per l’All-Star Saturday NBA. Tra le varie competizioni di giornata andrà in scena anche il Three-Point Contest che coinvolgerà otto tra i migliori tiratori della Lega. I partecipanti della gara del tiro da 3 sono Joe Harris (campione in carica di questa speciale competizione), Devin Booker (al posto dell’infortunato Damian Lillard, e vincitore nel 2018), Davis Bertans, Devonte’ Graham (sorpresa degli Charlotte Hornets), Buddy Hield, Duncan Robinson, Zach LaVine e Trae Young.

Ora e giorno della gara delle triple 2020

Quando: Sabato 15 febbraio

Ora: indicativamente verso le 3.00 (Secondo evento dell’All-Star Saturday Night)

Dove: United Center, Chicago

Partecipanti NBA Three-Point Contest 2020

–Joe Harris, guardia dei Brooklyn Nets (vincitore 2019)

–Devin Booker, playmaker dei Phoenix Suns (vincitore 2018)

–Devonte’ Graham, guardia degli Charlotte Hornets

–Davis Bertans, ala degli Washington Wizards

–Duncan Robinson, guardia dei Miami Heat

–Buddy Hield, guardia dei Sacramento Kings

–Zach LaVine, guardia dei Chicago Bulls

–Trae Young, playmaker degli Atlanta Hawks

LEGGI ANCHE:

Skills Challenge NBA 2020: tutti i partecipanti

Slam Dunk Contest 2020: i partecipanti della gara delle schiacciate