NBA: Luka Doncic pronto al rientro

Buone notizie in casa Dallas Mavericks. Secondo quanto raccolto da Tim McMahon di ESPN infatti, Luka Doncic è pronto al rientro. Il talento sloveno sarà in campo nella partita odierna tra Mavs e Sacramento Kings.

Doncic ha perso le ultime 7 partite dei Mavericks a causa di un infortunio alla caviglia patito il mese scorso in allenamento. Sebbene si tratti della stessa caviglia infortunata ad inizio stagione dunque, non ci sono ricadute per l’ex Real Madrid che in accordo con lo staff medico dei Mavs, è pronto a riprendere il suo posto in campo.

Una gran bella notizia per Dallas che, senza la sua stella, ha faticato un po’. In sua assenza infatti i ragazzi di coach Rick Carlisle hanno conquistato 3 vittorie a fronte di 4 sconfitte e sono scivolati al settimo posto della Western Conference con un record complessivo di 32-22.

In stagione, nelle 43 partite disputate, Doncic ha fatto registrare 28.8 punti, 9.5 rimbalzi e 8.7 assist di media. Cifre incredibili che gli hanno consentito di ottenere la presenza in quintetto titolare all’All-Star Game, che si giocherà domenica a Chicago.

