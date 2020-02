NBA, altro record per LeBron James, superato Jordan

Sappiamo bene che di questi tempi LeBron James è particolarmente propenso ad infrangere record: nonostante un’intera carriera di primati, quest’ultimo periodo è apparso come particolarmente prolifico per primeggiare nelle più disparate categorie statistiche.

Questa notte, nella vittoria dei suoi Los Angeles Lakers sui Phoenix Suns, il giocatore da Akron ha superato Michael Jordan per tiri liberi segnati, salendo al quinto posto nella classifica all-time.

LeBron James è arrivato a quota 7.328 e ha messo nel mirino Oscar Robertson, a quota 7.694. Più lontane invece le prime tre posizioni: Kobe Bryant 8.378, Moses Malone 8.531 e infine, al primo posto, Karl Malone con 9.787.

Congrats to @KingJames on passing MJ on the all-time FT Made list! 🙌 pic.twitter.com/iU7QSIBTpZ

— NBA TV (@NBATV) February 11, 2020