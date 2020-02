NBA, le parole di Robert Covington dopo la trade

Arrivato agli Houston Rockets per merito della trade a quattro squadre che ha coinvolto Clint Capela, Nenê (ora agli Atlanta Hawks), Gerald Green (attualmente ai Denver Nuggets) e Evan Turner (nuovo giocatore dei Minnesota Timberwolves), Robert Covington si appresta a diventare la nuova ala grande titolare della franchigia texana. Il ruolo, negli ultimi anni, era ricoperto da P.J. Tucker, che pare diventerà il nuovo centro titolare della squadra.

Con 48 partite giocate, Covington ha registrato una media di 12.8 punti, 6 rimbalzi e 1.2 assist a partita. Dopo gli anni passati ai Philadelphia 76ers e ai Timberwolves, il giocatore ricoprirà, ancora una volta, un ruolo decisamente importante. Il contratto lo terrà legato ai Rockets per 3 stagioni (2019-2020 compresa), ed è questo il momento per provare ad afferrare l’anello NBA visto il talento e le conoscenze sportive presenti all’interno del team.

Per quanto riguarda l’arrivo in quel di Houston, Covington ha dichiarato:

“Sarà una grande opportunità per me giocare al fianco di due superstar del calibro di James Harden e Russell Westbrook. Sono due giocatori capaci di avere un impatto incredibile. Per quanto mi riguarda, dovrò semplicemente cercare di inserirmi al meglio e portare in dote quello di cui sono capace”.

New #Rockets forward Robert Covington has arrived in Houston. Calls this “a new opportunity.” Says his emotions “are all over the place.” pic.twitter.com/gOHpTNHB4F — Mark Berman (@MarkBermanFox26) February 5, 2020

Nella prima partita con la nuova divisa Covington ha registrato 14 punti, 8 rimbalzi e 4 assist in 30 minuti di impiego contro i Los Angeles Lakers. Sarà il giocatore giusto per dare una spinta in più alla franchigia?

