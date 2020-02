NBA, Tensione in casa 76ers dopo la sconfitta con Milwaukee

Dopo che Ben Simmons ha definito i 76ers “molli” e che Joel Embiid ha dichiarato pubblicamente che la squadra ha gravi problemi di spaziatura, Philadelphia, nella notte, ha accusato una nuova sconfitta, stavolta contro i Milwaukee Bucks. La sconfitta a Milwaukee è la quarta consecutiva in trasferta. Il record lontano dal Wells Fargo Center è pesantemente negativo, infatti recita 9 vittorie e ben 19 sconfitte. I Sixers sono ora sesti nella Eastern Conference.

La partita è stata molto combattuta, fino a quando, nel terzo quarto, i Bucks sono riusciti a mettere a segno un parziale, portando il loro vantaggio in doppia cifra. Phila ha provato a ricucire lo strappo avvicinandosi negli ultimi minuti di partita, ma senza mai raggiungere gli avversari. Embiid è stato protagonista in negativo, avendo segnato 6 canestri a fronte di 26 tentativi dal campo. Il centro ha dichiarato che la mano infortunata lo ha limitato:

“Sto cercando di ritornare a divertirmi, a sorridere un po’ di più. Per tutta la stagione mi sono detto di fare il serio. Mi sento come se le persone pensassero che sono lunatico o che non mi interessi per nulla. Io voglio solo vincere. Ma allo stesso tempo volevo avere un atteggiamento diverso. Non ha funzionato. Devo tornare a divertirmi, ad avere una personalità più allegra. Cerco di aiutare la squadra in ogni modo possibile”.