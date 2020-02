Il primo vero colpo ‘importante’ di questa sessione di mercato NBA è quello che porta Andre Iguodala da Memphis in direzione Miami. L’ala piccola, secondo quanto riportato dal solito Woj, nelle prossime ore raggiungerà gli Heat per aiutarli in questo finale di stagione incandescente. Manca solamente l’ufficialità da parte della franchigia, ma lo stesso giocatore ha confermato la cosa parlando ai microfoni di Marc J. Spears di ESPN, dichiarando di essere pronto a tornare in campo dopo una prima parte di reegular season in disparte con i Grizzlies.

Iguodala si è detto poi davvero felice di poter giocare a fianco di Jimmy Butler, stella di Miami:

“Sono davvero entusiasta di tutto questo e di giocare con lui. Jimmy Butler ha dimostrato di essere uno di quei ragazzi che sono stati considerati diversi per temperamento e carattere, ma molto rispettati in termini di passione e lavoro duro che mette in campo. Sento che con la sua grinta e i suoi valori, i Miami Heat potranno davvero fare qualcosa di importante.”

Ora tocca a Iggy dimostrare di essere ancora un giocatore di livello, dopo una stagione in calo con Golden State chiusa a 5.7 punti + 3.7 rimbalzi e 3.2 assist di media a partita. Miami vuole sognare in grande anche con lui.

Scopri QUI tutti i movimenti LIVE di questa sessione di Mercato NBA 2020

LEGGI ANCHE:

Mercato NBA, Diverse squadre si informano su Alex Caruso

Mercato NBA: Jabari Parker ed Alex Len a Sacramento in cambio di Dewayne Dedmon

Mercato NBA, colpo Phila: presi Alec Burks e Glenn Robinson III