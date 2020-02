Mercato NBA, I Lakers ci provano con Schröder e Dinwiddie

I Los Angeles Lakers sono alla ricerca di un colpo importante in questi ultimi istanti di mercato NBA prima della trade deadline di domani sera. La franchigia gialloviola, già al lavoro per arrivare ad uno tra Marcus Morris e Markieff Morris, si è attivata anche per rinforzare il proprio backcourt andando all’assalto di Dennis Schroder, playmaker degli Oklahoma City Thunder, e Spencer Dinwiddie, di proprietà dei Brooklyn Nets.

The Lakers inquired about Dennis Schröder as they look to fortify the PG position leading up to the trade deadline, sources told ESPN. The conversation did not go very far, as OKC — currently the No. 7 seed in the West — were not looking to move him without a hefty return.

— Dave McMenamin (@mcten) February 5, 2020