Mercato NBA: Heat e Nuggets su Jrue Holiday

Fra le franchigie vicine alla vetta delle rispettive Conference ma con ancora qualche tassello da sistemare ci sono sicuramente i Miami Heat e i Denver Nuggets. Se Miami è una vera rivelazione di questa stagione, Denver è invece da un paio di stagioni stabilmente ai piani alti. Entrambe le squadre, però necessitano dell’ulteriore step per potersi definire davvero contender.

Alla ricerca del pezzo mancante, Heat e Nuggets hanno iniziato dei contatti con i New Orleans Pelicans per Jrue Holiday. Il play dei Pels c’entra poco e nulla col processo di rebuilding iniziato da NOLA e da tempo desidera giocare per una franchigia che punti più in alto.

I Miami Heat hanno ben poche scelte al draft da offrire, ma dispongono di tantissimi prospetti interessanti, alcuni vere e proprie rivelazioni. Fra i papabili candidati a partire ci sarebbero Kendrick Nunn e Duncan Robinson. Da escludere invece un qualsiasi discorso per Tyler Herro, ritenuto incedibile.

Denver può invece offrire una futura scelta non protetta al primo giro, insieme a giocatori come Malik Beasley e Juancho Hernangòmez. I due giocatori diventeranno free agent la prossima estate, dopo aver rifiutato le rispettive estensioni contrattuali.

Entrambe le squadre, per far quadrare i conti, dovrebbero in ogni caso includere una terza franchigia nella trade.

Holiday è attualmente sotto contratto fino alla stagione 2020-21, e ha una player-option da 26.2$ milioni per quella successiva.

Leggi anche:

Mercato NBA: Golden State ascolta offerte per D’Angelo Russell

Karl-Anthony Towns contro la NBA: “Questa Lega non mi ha mai rispettato”