NBA, Sospiro di sollievo per i Nets: Irving out 1 settimana

I Brooklyn Nets tirano un grosso sospiro di sollievo. Dopo aver trattenuto il fiato per almeno un giorno, la franchigia newyorchese ha sottoposto Kyrie Irving ad esami più approfonditi per capire l’entità dell’infortunio accusato lo scorso sabato nella gara contro i Washington Wizards. Come annunciato nelle scorse ore da Brooklyn, il playmaker ha riportato una distorsione del legamento mediale del ginocchio destro.

Irving, con tutta probabilità, rimarrà fermo ai box per almeno una settimana prima di riprendere ogni attività insieme ai suoi compagni di squadra. Il prossimo lunedì, Kyrie verrà sottoposto a nuovi esami per capire se sarà immediatamente pronto a rientrare o se necessiterà di una nuova settimana di risposo, proprio a cavallo dell’All-Star Weekend.

In questa stagione, il giocatore ha già dovuto saltare 26 partite per un problema alla spalla. Irving sta viaggiando con una media di 27.4 punti + 6.4 assist + 5.2 rimbalzi a partita nella sua prima annata con Brooklyn con cui si è legato per i prossimi 4 anni per 136.5 milioni di dollari totali.

