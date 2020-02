NBA, Antetokounmpo stufo: “I miei Bucks non sono rispettati abbastanza”

Nella nottata di giovedì sono state rese note le riserve per l’All-Star Game di Chicago in programma tra un paio di settimane e tra i giocatori convocati ad Est figura anche Khris Middleton, alla sua seconda apparizione nella gara delle stelle. Giannis Antetokounmpo, però, capitano della squadra dell’Est, non è soddisfatto di poter vedere solo un suo compagno di squadra tra le riserve anche in merito alle sfavillanti prestazioni dei Milwaukee Bucks saldamente in testa al Power Ranking NBA con il record di 41-7.

Queste le parole del greco, riportate da ESPN:

“Voglio essere sincero. A volte mi sento come se non avessimo tanto rispetto ed è OK, non abbiamo ancora vinto nulla. Però penso, ad esempio, che Eric Bledsoe avrebbe dovuto unirsi al Team Est per l’All-Star Game. Qui a Milwaukee abbiamo una grande squadra. Abbiamo ragazzi che non giocano molti minuti. Bled potrebbe segnare in media 20-25 punti se in realtà rimanesse sul parquet di più. Si è sacrificato molto per questa squadra ed è uno dei nostri leader. Non è un discorso valido solo per Bled, ma anche per Brook [Lopez]. Volevo che Bled facesse parte della mia squadra, l’intera Milwaukee voleva che Bled facesse parte del Team Est.”